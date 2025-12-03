RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Нацбанк повысил курс злотого на 3 копейки

Фото: Курс злотого вырос до 11,64 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 4 декабря по сравнению с предыдущим днем на 3 копейки – до 11,64 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,6391 гривен за 1 злотый (+0,03 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,42 гривны или на 14%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,78 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с 2 декабря на 7-10 копеек. С начала ноября эти курсы выросли на 22-26 копеек, а с 1 января на 1,3-1,7 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ снизил курс доллара к гривне на 13 копеек. Официальный курс на 3 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2034 гривен за 1 доллар (-0,13 грн).

Официальный курс евро составляет 49,226 гривен за 1 евро (+0,04 грн).

Курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке сегодня составляют 42,23-42,26 гривен, что на 13 копеек ниже курса 2 декабря. Курсы евро находятся на уровне 49,23-49,25 гривен, что на 8 копеек выше предыдущего дня.

Курсы валют