Нацбанк повысил курс злотого на 3 копейки

Официальный курс на 4 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,6391 гривен за 1 злотый (+0,03 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,42 гривны или на 14%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,78 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с 2 декабря на 7-10 копеек. С начала ноября эти курсы выросли на 22-26 копеек, а с 1 января на 1,3-1,7 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.