Нацбанк відзвітував про валютні резерви

Міжнародні валютні резерви України станом на 1 березня перебували на безпечному рівні і становили за попередніми даними склали 27 млрд 537,9 млн доларів США.

Обсяг резервів за підсумками лютого знизився на 5,3%. Однак це вищий рівень резервів, з яким Україна увійшла в коронакризіс на початку березня 2020 року (27 млрд доларів США).

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,8 місяця поточного імпорту, що достатньо для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку", - наголошується в повідомленні НБУ.

У лютому Національний банк продав на валютному ринку 1,3 млрд доларів США і викупив – 901,2 млн.

Зниження резервів, відзначають в НБУ, обумовлено, перш за все, виплатами за зовнішніми зобов'язаннями держави минулого місяця і інтервенціями Національного банку, необхідними для згладжування надмірних коливань на валютному ринку.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті в лютому склав 1,4 млрд.доларів США. З цієї суми 781,9 млн. доларів США були спрямовані на обслуговування і погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), 428,4 млн.доларів – на обслуговування і погашення єврооблігацій (ОЗГП), а решта – на виконання інших зобов'язань держави в іноземній валюті.

Валютні надходження на користь уряду склали 65 млн. доларів, у тому числі 25 млн доларів – від розміщення ОВДП.