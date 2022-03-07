Нацбанк отчитался о валютных резервах

Международные валютные резервы Украины по состоянию на 1 марта находились на безопасном уровне и составляли по предварительным данным составили 27 млрд 537,9 млн доларов США.

Объем резервов по итогам февраля снизился на 5,3%. Однако это выше уровень резервов, с которым Украина вошла в коронакризис в начале марта 2020 года (27 млрд долларов США).

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,8 месяца текущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отмечается в сообщении НБУ.

В феврале Национальный банк продал на валютном рынке 1,3 млрд доларов США и выкупил – 901,2 млн. .

Снижение резервов, отмечают в НБУ, обусловлено, прежде всего, выплатами по внешним обязательствам государства в прошлом месяце и интервенциями Национального банка, необходимыми для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте в феврале составил 1,4 млрд. доларов США. Из этой суммы 781,9 млн. долларов США были направлены на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), 428,4 млн. долларов – на обслуживание и погашение еврооблигаций (ОЗГП), а остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Валютные поступления в пользу правительства составили 65 млн. долларов, в том числе 25 млн долларов – от размещения ОВГЗ.