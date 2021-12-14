Нацбанк трохи підняв курс євро

Національний банк України (НБУ) на 15 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на позначці 30,53 гривень за євро. Це на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 15 грудня встановлено на такому рівні: 30,534 гривень за євро (+0,2068 грн). При цьому курс євро на 14 грудня становить 30,3272 гривень за євро.
Фото: курси валют на 15 грудня
Таким чином, офіційний курс євро перейшов до зростання після триденного зниження.
Фото: динаміка курсу євро
Сьогодні на міжбанку торги почалися зі зниження курсу євро у продажу до позначки 30,39 гривень. На закритті сесії євро значно подорожчав і продавався вже за 30,60 гривень.