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Нацбанк трохи підняв курс євро

Автор: Артем Горовенко

Національний банк України (НБУ) на 15 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на позначці 30,53 гривень за євро. Це на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 грудня встановлено на такому рівні: 30,534 гривень за євро (+0,2068 грн). При цьому курс євро на 14 грудня становить 30,3272 гривень за євро.

Фото: курси валют на 15 грудня

Таким чином, офіційний курс євро перейшов до зростання після триденного зниження.

Фото: динаміка курсу євро

Міжбанк

Сьогодні на міжбанку торги почалися зі зниження курсу євро у продажу до позначки 30,39 гривень. На закритті сесії євро значно подорожчав і продавався вже за 30,60 гривень.

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