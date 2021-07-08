Нацбанк трохи опустив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2021 року опустив офіційний курс до 27,28 гривень за долар. Це лише на одну копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 9 липня встановлено на такому рівні: 27,2862 гривень за 1 долар (-0,0131). При цьому курс долара на 8 липня становив: 27,2993 гривень за 1 долар.
Фото: курс валют на 9 липня (скріншот сайту НБУ)
Таким чином, офіційний курс стабілізувався на позначках близько 27,30 гривень за долар.
Фото: динаміка курсу долара (скріншот сайту НБУ)
Сьогодні на відкритті міжбанківського ринку курс долара продовжив вчорашній тренд на падіння і торгувався на позначці 27,25 гривень за долар у продажу і 27,23 гривень за долар в покупці. Але протягом дня валюта почала дорожчати і зараз курс долара на міжбанку вище 27,30 гривень.