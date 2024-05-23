Нацбанк хочет ограничить переводы между картами: какими будут лимиты

Как сообщается, лимиты на исходящие P2P-переводы могут составить 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета.

Ограничения, которые будут базироваться на апрельском решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу, намерены внедрить в течение месяца.

"По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. В то же время проводить теневые платежи злоумышленникам, пользующимся карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже", - отметил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.

При этом ограничивать входящие транзакции не планируют, чтобы не усложнять деятельность, например, волонтерам. К тому же, при наличии оснований и подтверждений лимиты, как исключение, могут и увеличивать.

Почему хотят ввести ограничения

По данным Нацбанка, объемы подобных теневых переводов могут составить миллиарды гривен. В то же время используются карточки физлиц, сознательно предоставляющие злоумышленникам свои персональные данные для этого. Потом через карты пенсионеров или студентов с месячным доходом в несколько тысяч гривен могут проводить нехарактерные платежные операции на миллионы гривен в день.

С осени 2023 года НБУ фиксирует аномальный рост объемов P2P-переводов по системе, а также рост количества карточек, по которым осуществляются такие переводы, и средних сумм перевода у отдельных банков-эмитентов.

В частности, один из крупнейших банков-эмитентов передал информацию в НБУ относительно обнаруженных дропов (людей, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам/мошенникам доступ к своим банковским реквизитам: к картам/счетам, включая пин-коды и доступ к интернет-банкингу) - это более 10 000 клиентов только за октябрь-декабрь 2023 года.

Другой банк обнаружил более 4000 скомпрометированных карт за этот же период.

Так, по оценкам аналитиков CASE Украина, государство теряет ориентировочно не менее 100 млрд грн в год из-за схем НДС, контрафакт, серый рынок подакцизных товаров, заработных плат "в конвертах" и т.д.

В перспективе после изменения законодательства возможно создание реестров карт, которые использовали для таких карт с подобными операциями.

Также в рамках противодействия теневым платежам регулятор планирует ввести для финкомпаний требования о наличии уставного капитала, который будет привязан к процентам операций от суммы платежей.