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Нацбанк ще трохи знизив курс євро

Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 6 липня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,37 гривень. Це ще майже на чотири копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 липня встановлено на такому рівні: 32,3732 гривень за євро (-0,0375 гривень). При цьому курс євро на 5 липня становив 32,4107 гривень за євро.

Фото: курс валют на 6 липня (скріншот сайту НБУ)

Таким чином, офіційний курс продовжив зниження після того, як підвищувався минулого тижня.

Міжбанк

Сьогодні на відкритті міжбанку курс євро у продажу знизився на 4 копійки в порівнянні із закриттям попередньої сесії - до 32,42 гривень за євро. На закритті міжбанківського ринку єдина європейська валюта торгувалася біля цієї позначки.

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