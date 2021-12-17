Нацбанк тримає долар вище 27 гривень: курс на сьогодні

Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 27,1929 гривень за 1 долар (-0,0031). При цьому курс долара на 16 грудня становив: 27,196 гривень за 1 долар.

Фото: курс валют на 17 грудня

Таким чином, офіційний курс другий день поспіль триматиметься вище 27 гривень за долар.

Фото: динаміка курсу долара

Міжбанк

Вчора на відкритті міжбанку долар опустився до позначки 27,17 гривень. Але до закриття торгової сесії додав дві копійки і продавався за 27,19 гривень.

Прогноз

Як розповіли опитані виданням банкіри, курс долара в 2022 році буде перебувати в коридорі 26-28 гривень. При цьому він буде залежати відразу від декількох факторів.

Детальніше в матеріалі РБК-Україна "Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс в 2022 році і чого чекають в банках".