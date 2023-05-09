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Нацасамблея Франции призвала включить ЧВК "Вагнера" в список террористических группировок ЕС

Фото: ЧВК "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 9 мая, Нацасамблея Франции (нижняя палата парламента Франции - ред.) призвала включить ЧВК "Вагнера" в список террористических группировок ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Нацасамблеи, о котором пишет Le Figaro.

Национальная ассамблея единогласно приняла резолюцию, призывающую включить ЧВК "Вагнера", совершающую преступления в Украине и Африке, в список террористических организаций Евросоюза.

Предложение о резолюции, внесенное депутатом от "Возрождения" Бенджамином Хаддадом, нацелено, в частности, на многочисленные преступления в отношении гражданского населения в Украине, совершенные этой группой наемников, некоторые из которых можно квалифицировать как военные преступления.

Текст был подписан депутатами от разных групп большинства, а также выборными должностными лицами из рядов социалистов, защитников окружающей среды и LR, что предполагало положительное голосование в полуцикле.

"Речь идет о том, чтобы послать политический, символический сигнал, сигнал об осуждении ЧВК "Вагнера" и его деятельности, намеренно нацеленной на гражданское население в политических целях, например терроризм", - сказал Хаддад.

Согласно тексту представители ЧВК "Вагнера" участвовали в казнях, нанесении увечий и пытках. Их поступали в отношении жителей города Буча под Киевом.

Глава МИД Франции Катрин Колонна приветствовала резолюцию депутатов в полуцикле, перечислив многочисленные преступления ЧВК "Вагнера". По ее словам, со строго юридической точки зрения признание этой группы террористической организацией ЕС не будет иметь прямого дополнительного эффекта.

Однако страны не должны недооценивать символическое значение такого обозначения, а также его сдерживающий характер по отношению к государствам, у которых возникнет желание обратиться за услугами в ЧВК "Вагнер".

Напомним, что в сети обнародовали видео с признаниями заключенных из ЧВК "Вагнера", где они рассказывают о массовых убийствах украинских детей.

Группа депутатов британского парламента выступила с призывом объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией в связи с деструктивной ролью, которую она ведет в Судане.

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