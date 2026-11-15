В НАТО растет напряженность из-за войны в Украине и оборонных расходов, - AP

НАТО решил сократить количество встреч на самом высоком уровне. В частности, в следующем году в Албании не пройдет саммит лидеров Альянса, хотя раньше его планировали провести именно там.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Причиной такого решения стали разногласия между союзниками по вопросам оборонных расходов, ситуации вокруг Ирана и войны в Украине. Это подтвердил премьер-министр Албании Эди Рама. По его словам, в настоящее время страны НАТО не достигли согласия относительно даты следующего саммита, однако в 2027 году он точно не состоится. Если встречу лидеров запланируют на 2028 год, ее проведут в столице Албании Тиране.
Сокращение контактов касается не только встреч глав государств и правительств. Так, министры обороны стран НАТО обычно собираются в октябре, однако в прошлом месяце такая встреча не состоялась. Переговоры не запланированы и на октябрь 2027 года.
Кроме того, в следующем году министры иностранных дел Альянса проведут только одну встречу вместо двух. В НАТО такие изменения назвали "пакетом реорганизации".
В то же время министр обороны США Пит Хегсет и государственный секретарь Марко Рубио после вступления в должность неоднократно пропускали встречи Альянса или покидали их до завершения переговоров. В частности, Хегсет использовал встречи министров обороны, чтобы критиковать европейских союзников и Канаду, а также призывать их к более активным действиям.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не считает сокращение количества саммитов проблемой. В интервью Associated Press он подчеркнул, что Альянс придерживается гибкого подхода к организации таких мероприятий и собирает лидеров тогда, когда в этом возникает необходимость.
Еще около десяти лет назад саммиты НАТО обычно проводились раз в два года. Однако их организация требует значительных финансовых ресурсов и длительной подготовки.
К примеру, Нидерландам понадобился год, чтобы подготовить встречу лидеров в Гааге в 2025 году. На ее проведение страна потратила около 100 млн долларов.
По информации официальных лиц, НАТО должно было определиться с местом проведения саммита до октября, чтобы Албания успела подготовиться к приему участников в следующем году.
Масштаб организационных мероприятий демонстрирует и саммит этого года в Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган принимал гостей в большом дворцовом комплексе в Анкаре. Для прибытия иностранных лидеров отремонтировали военный аэропорт, к обеспечению безопасности привлекли десятки тысяч сотрудников, а часть столицы фактически закрыли. Кроме того, некоторым государственным служащим, работа которых не имела критически важного значения, предоставили недельный отпуск.
Рютте объяснил, что проведение таких мероприятий всегда сопровождается масштабными мерами безопасности. К тому же на саммиты приглашают не только представителей 32 стран Альянса, но и государства-партнеры, включая Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.
На вопрос о том, оправдывают ли себя такие расходы, генсек НАТО ответил утвердительно.
Кстати, недавно стало известно, что США предложили Украине обменять НАТО на Донбасс.
Также мы писали, что Россия призвала НАТО документально закрепить нерасширение альянса на восток.