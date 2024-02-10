НАТО меняет свой подход к помощи Украине в сфере вооружений, - СМИ

Это изменение курса, так как ранее альянс не вмешивался напрямую в вопросы поставок, оставляя их на усмотрение отдельных стран-членов.

Руководство блока хочет интегрировать формат "Рамштайн" в структуры альянса. Это решение может быть стремлением обезопасить себя от возможных изменений в политике США.

В НАТО опасаются, что поставки оружия Украине со стороны США могут прекратиться, если на ноябрьских выборах победит Дональд Трамп.

Разработкой плана по интеграции занимались советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

План интеграции "Рамштайна" в НАТО разрабатывался советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Поддержка НАТО Украины

Ранее мы писали, что Джейк Салливан обсудит с партнерами по НАТО поддержку Украины со стороны США.

К слову, глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили увеличение производства оружия для помощи Украине