В НАТО заявили, что бои за Соледар и Бахмут показывают важность усиления поддержки Украины

Бои украинских военных за Соледар и Бахмут в Донецкой области демонстрируют важность усиления военной поддержки Украины со стороны союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на брифинге .

"В последние дни мы видели упорные бои вокруг Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это еще раз показывает смелость украинских военных, которые воюют для защиты своей родины. Это также показывает, насколько жизненно важно то, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины", - сказал он.

Столтенберг также приветствовал последние объявления США, Франции и Германии о передаче Украины боевых машин пехоты и легких танков, а также беспрецедентной поддержке всех союзников НАТО и стран-членов ЕС.

"Наша поддержка создает реальную разницу на поле боя. В это ключевое время войны мы должны делать гораздо больше, гораздо быстрее", - сказал генсек НАТО.

Напомним, вчера ЕС и НАТО подписали совместную декларацию на усиление сотрудничества против "угроз безопасности и вызовов", которые представляют собой Россия и Китай.

Тем временем Штаты обещают передать Украине БМП Bradley настолько быстро, насколько смогут.

Кроме того, Франция передаст Украине легкие колесные танки AMX-10 RC.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.