В НАТО заявили, что не видят угрозы нападения России

Угрозы войны НАТО и РФ

Украинские власти предупреждают, что Россия не остановится в случае победы в Украине. По словам президента Владимира Зеленского, следующими целями российского диктатора Владимира Путина могут быть страны Балтии или Польша.

В НАТО исключают возможность войны с Россией, хотя признают, что Путин несет угрозу.

Но есть также страны, которые предупреждают о возможности войны между НАТО и Россией. Разведка Эстонии предполагает, что конфликт может произойти в течение 10 лет. По мнению разведчиков, Россия уже готовится к следующей войне.

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