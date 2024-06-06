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В НАТО заявили, что не видят угрозы нападения России

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО не видит прямой угрозы со стороны России для стран-членов Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого цитирует Yle.

Столтенберг сегодня, 6 июня, прибыл с визитом в Финляндию и встретился с президентом Александром Стуббом.

В ходе совместной пресс-конференции генсек НАТО заявил, что в настоящее время непосредственной угрозы нападения России нет.

Он подчеркивает, что НАТО является самой сильной военной силой в мире.

Стубб в свою очередь отметил, что лучший способ предотвратить войну - это подготовиться к ней. По мнению президента Финляндии, сейчас нет угрозы странам Северной Европы или Балтии со стороны Москвы.

 

Угрозы войны НАТО и РФ

Украинские власти предупреждают, что Россия не остановится в случае победы в Украине. По словам президента Владимира Зеленского, следующими целями российского диктатора Владимира Путина могут быть страны Балтии или Польша.

В НАТО исключают возможность войны с Россией, хотя признают, что Путин несет угрозу.

Но есть также страны, которые предупреждают о возможности войны между НАТО и Россией. Разведка Эстонии предполагает, что конфликт может произойти в течение 10 лет. По мнению разведчиков, Россия уже готовится к следующей войне.

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НАТОРоссийская ФедерацияЙенс Столтенберг