Переговори щодо Швеції та Фінляндії продовжаться після саміту в Мадриді, - генсек НАТО

Саміт НАТО в Мадриді, який відбудеться наприкінці місяця, не є крайнім терміном для вступу Фінляндії та Швеції. Переговори продовжаться після 30 червня.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

"Туреччина страждає від тероризму більше, ніж інші союзники по НАТО. Мадридський саміт не є крайнім терміном для прийняття заявок в НАТО від Швеції і Фінляндії", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що розуміє побоювання Туреччини в області безпеки і тероризму. Тому переговори продовжаться, а скандинавські країни повинні отримати шанс.

Нагадаємо, Туреччина вимагає письмових гарантій від Фінляндії та Швеції перед тим, як вона погодиться на їх вступ до НАТО.

При цьому Анкара опублікувала офіційні вимоги, без дотримання яких вона блокуватиме вступ скандинавських країн до НАТО.

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