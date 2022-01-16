У НАТО заявили про готовність обговорювати з Росією скорочення озброєнь

Столтенберг підкреслив, що НАТО не погодиться з тим, що Альянс повинен вивести військових з країн, що приєдналися до нього з 1997 року.

"Союзники по НАТО не можуть поступитися абсолютно ключовими принципами європейської, національної безпеки. Фактом, що кожна країна обирає свій власний шлях - хоче вона чи ні бути членом такого альянсу, як НАТО. Також ми не можемо погодитися з тим, що у нас не повинно бути солдатів НАТО у всіх країнах, які приєдналися до НАТО з 1997 року", - заявив генсек.

Столтебнрег зазначив, що при подібному розвитку близько половини членів організації виявляться не захищені військовими силами Альянсу і стануть в результаті "членами другого сорту".

Тим не менш, генсек заявив про готовність обговорювати з Росією скорочення озброєнь, включаючи ядерні. Паралельно він закликав до деескалації ситуації навколо України. За словами Столтенберга, Альянс готовий "вислухати стурбованості" РФ.