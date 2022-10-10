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НАТО осуждает неизбирательные удары россиян по гражданской инфраструктуре Украины

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

НАТО осудило массированный ракетный обстрел российских оккупантов по мирным городам Украины 10 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Twitter.

Сегодня Столтенберг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В ходе разговора генсек осудил "ужасающие и неизбирательные удары России по гражданской инфраструктуре в Украине".

Он также заявил, что НАТО будет продолжать поддерживать отважный украинский народ в отпоре агрессии Кремля столько, сколько потребуется.

Кулеба после окончания разговора со Столтенбергом также отметил, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину.

"В ходе нашего сегодняшнего разговора генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил российские удары и заверил, что удваивает усилия по сотрудничеству с союзниками по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны и оборудованием для решения проблем с поставкой электроэнергии", - написал он.

Напомним, 10 октября Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны россиян.

Отметим, что российский диктатор Путин признал массированные удары по Украине и заявил, что Россия якобы наносит удары "высокоточным оружием" по объектам энергетики, военного управления и связи в Украине.

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НАТОракетный удар