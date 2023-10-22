В НАТО обеспокоены укреплением российско-китайских связей в Арктике

НАТО все больше обеспокоено судоходством Китая по Северному морскому пути России, а также возможностью того, что его коммерческие и научные интересы могут быть предвестником военного присутствия в Арктике.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloobmerg .

НАТО обеспокоена целями Китая, учитывая все более тесные связи с Россией, включая сотрудничество в сфере энергетики и транспорта, которые повлекли за собой всплеск поставок российской нефти в КНР через арктические воды.

Он добавил, что Североатлантический союз не может быть наивным и ожидать, что эти новые маршруты будут использоваться исключительно коммерческими судами.

"Мы знаем, что на борту этих кораблей есть военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда военными. В то время как намерения России в Арктике становятся все более очевидными, намерения Китая по региону остаются непрозрачными", - сказал Бауэр.

В Пекине отметили, что Китай и другие азиатские страны могут играть важную роль в защите, исследовании, развитии и управлении Арктикой.

"Напряженность в Арктике не только усложнит наше сотрудничество, но и повлияет на глобальную стабильность", – заявил специальный представитель КНР по делам Арктики Гао Фэн.

Утверждается, что РФ инвестировала значительные средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру. Хотя бюджетные ограничения, связанные с войной в Украине, задержали поставку новых ледоколов, ее значительные воздушные и военно-морские ресурсы в Арктике остаются нетронутыми.

Роб Бауэр отметил, что НАТО должно быть готово к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике. Несмотря на это, Североатлантический союз не беспокоится о том, что Арктика станет горячей точкой "сейчас".

Россия – главная угроза

На саммите НАТО в столице Литвы в Вильнюсе были утверждены региональные планы по сдерживанию и защите от Российской Федерации и террористических группировок, которые признаны Альянсом главными угрозами.

Региональные планы состоят из тысяч страниц секретных военных планов, описывающих, как НАТО будет реагировать на российскую атаку. Североатлантический союз предоставляет странам рекомендации по модернизации их вооруженных сил и материально-технического обеспечения.