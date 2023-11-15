НАТО заменит самолеты-разведчики системы AWACS на модифицированные Boeing 737

Благодаря вращающемуся радару модифицированные самолеты Boeing 737 могут обнаруживать самолеты на расстоянии более 400 километров. По данным НАТО, эти самолеты в версии E-7 Wedgetail способны контролировать территорию площадью около 300 тысяч кв. км, территорию размером с Польшу, а также обнаруживать наземные цели и корабли.

Чтобы заменить старые самолеты AWACS, НАТО планирует закупить шесть самолетов Boeing E-7 A Wedgetail, при этом контракт будет подписан в 2024 году, а первый самолет будет готов к боевой эксплуатации к 2031 году.

"Самолеты наблюдения и управления имеют решающее значение для коллективной обороны НАТО, и я приветствую готовность союзников инвестировать в высококлассные возможности", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО эксплуатирует парк самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) E-3A с 1980-х годов. Базируясь на авиабазе Гайленкирхен в Германии, системы AWACS участвовали во всех крупных операциях НАТО, включая борьбу с ИГИЛ, а также на восточном фланге НАТО после вторжения России в Украину.

Ожидается, что E-7 будет иметь свою основную базу в Гайленкирхене и сможет действовать с нескольких передовых баз по всей Европе. Wedgetail станет частью будущего проекта наблюдения и контроля Североатлантического союза, в рамках которого с середины 2030-х годов будут внедрены системы наблюдения НАТО следующего поколения.

Альянс не уточнил, почему он решил заменить свой парк из 14 самолетов ДРЛО только шестью самолетами Wedgetail, но заявил, что новые самолеты будут иметь лучшие возможности и будут дороже, чем их предшественники.

Полеты AWACS после начала войны

Отметим, что из-за российской агрессии против Украины НАТО усилило свое воздушное присутствие в восточной части Альянса с помощью истребителей, самолетов наблюдения и танкеров.

С февраля 2022 года самолеты AWACS совершили сотни полетов над Восточной Европой для наблюдения за российскими военными самолетами.

В сентябре НАТО решило временно разместить самолеты дальнего радиолокационного слежения Воздушной системы предупреждения и управления (AWACS) в литовском городе Шяуляй.