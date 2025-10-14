В НАТО зафиксировали "эволюцию" российских дронов: теперь они сложнее для сбивания
Российская Федерация значительно усовершенствовала тактику применения ударных беспилотников против Украины.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, сейчас дроны становятся более эффективными и устойчивыми к украинским средствам противовоздушной обороны.
"Мы видим, что дроны достигают более высоких показателей эффективности", - рассказал представитель НАТО.
Он добавил, что если в начале года около 98% российских дронов сбивались или нейтрализовались, сейчас этот показатель снизился до 85-90%. По его словам, это свидетельствует об улучшении технологий и более целенаправленной тактике РФ.
"Мы видим, что их полезная грузоподъемность выросла, дальность увеличилась, они становятся более устойчивыми к электронной борьбе, россияне чаще применяют стратегии роя, а также используют дроны на большей высоте, чтобы избегать части украинских средств ПВО", - говорят в НАТО.
Высокопоставленный чиновник НАТО отметил, россияне используют гораздо большее количество дронов за один раз.
"Теперь не редкость, когда за одну ночь в массовой атаке используют около 450-500 дронов, и это, по моему мнению, одно из ключевых изменений в тактике, которое мы наблюдаем", - рассказал чиновник.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны, которые будут охотиться за "Шахедами". Беспилотники действуют по принципу ракет ПВО - взрываются вблизи вражеских целей и поражают их обломками.
Также президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина в течение этого года планирует изготовить сотни-тысячи дронов-перехватчиков.