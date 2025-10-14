ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В НАТО зафиксировали "эволюцию" российских дронов: теперь они сложнее для сбивания

Россия, Вторник 14 октября 2025 20:40
UA EN RU
В НАТО зафиксировали "эволюцию" российских дронов: теперь они сложнее для сбивания Иллюстративное фото: в НАТО зафиксировали "эволюцию" российских дронов (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Российская Федерация значительно усовершенствовала тактику применения ударных беспилотников против Украины.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Российская Федерация значительно усовершенствовала тактику применения ударных беспилотников против Украины.

По его словам, сейчас дроны становятся более эффективными и устойчивыми к украинским средствам противовоздушной обороны.

"Мы видим, что дроны достигают более высоких показателей эффективности", - рассказал представитель НАТО.

Он добавил, что если в начале года около 98% российских дронов сбивались или нейтрализовались, сейчас этот показатель снизился до 85-90%. По его словам, это свидетельствует об улучшении технологий и более целенаправленной тактике РФ.

"Мы видим, что их полезная грузоподъемность выросла, дальность увеличилась, они становятся более устойчивыми к электронной борьбе, россияне чаще применяют стратегии роя, а также используют дроны на большей высоте, чтобы избегать части украинских средств ПВО", - говорят в НАТО.

Высокопоставленный чиновник НАТО отметил, россияне используют гораздо большее количество дронов за один раз.

"Теперь не редкость, когда за одну ночь в массовой атаке используют около 450-500 дронов, и это, по моему мнению, одно из ключевых изменений в тактике, которое мы наблюдаем", - рассказал чиновник.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны, которые будут охотиться за "Шахедами". Беспилотники действуют по принципу ракет ПВО - взрываются вблизи вражеских целей и поражают их обломками.

Также президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина в течение этого года планирует изготовить сотни-тысячи дронов-перехватчиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Атака дронов Война в Украине
Новости
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит