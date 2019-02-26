НАТО висловило солідарність із Угорщиною щодо закону про освіту в Україні

Україна має повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії щодо закону, вважають у нАТО

Организация Североатлантического договора выразила солидарность с позицией Венгрии относительно принятия Украиной языковых поправок к новому закону об образовании. Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер во время визита в Венгрию.

“Союзники солидарны с Венгрией, когда дело касается украинского закона об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке годовой программы Украины все союзники призывают ее полностью выполнить рекомендации” Венецианской комиссии", - отметила Геттемюллер.

Однако, по ее словам, Альянс благодарен Венгрии "за поддержку Украины в конфликте с Россией. В частности, речь идет о реверсном поставки газа, гуманитарной помощи и лечения раненых солдат.

Отметим, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о нарушении прав украинских венгров, через положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Гетемюллер подчеркнула, что заседание Комиссии Украина-НАТО является "центральной частью нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также мощным средством удостоверения, что ее правительство остается на пути реформ".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина к 2023 году подаст заявку на членство в Европейский союза и получит план действий относительно членства в НАТО.