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НАТО змушене буде заплатити за свою слабкість, - Кулеба

Автор: RBC.UA

Міністр закордонних справ України висловився про дії Європейського Союзу і НАТО в ході війни в Україні. Він заявив, що альянс проявив слабкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону UAразом.

В ефірі телемарафону Дмитро Кулеба висловився про кроки зроблені ЄС і НАТО під час російського вторгнення в Україну.

"До війни український народ вважав, що НАТО - це сила, а Європейський союз слабкий і нерішучий. А після початку війни український народ побачив, що все навпаки, що ЄС має характер, силу, застосував санкції ... і дав нам статус кандидата. А НАТО віддало все на відкуп союзникам. Це та слабкість, за яку альянс, на жаль, заплатить.",- заявив глава МЗС України.

Нагадаємо, що Україна ініціювала Московський механізм ОБСЄ, щоб притягнути окупанта до відповідальності.

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Дмитро КулебаНАТОЕвросоюз