НАТО подключает искусственный интеллект Palantir для мониторинга российских войск

Сообщается, что новая технология предназначена для анализа разведывательной информации, отслеживания перемещений российских войск и своевременного предупреждения командования о возможных изменениях обстановки.

Какую систему будет использовать НАТО

По данным The Times, НАТО начинает применять военную систему искусственного интеллекта Maven Smart System (MSS NATO), созданную компанией Palantir Technologies.

Платформа объединяет информацию, поступающую из различных разведывательных источников, включая спутники, беспилотники и радиолокационные станции, после чего анализирует полученные данные.

Основная задача системы заключается в контроле за изменениями на восточном фланге Альянса, а также в оперативном выявлении перемещений российских подразделений.

Какие возможности получит Альянс

Как отмечает издание, одной из функций Maven станет наблюдение за передислокацией российских войск.

В качестве примера приводится сценарий, при котором подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии начнут перемещение ближе к границе с Эстонией.

В таком случае система автоматически зафиксирует изменения и передаст соответствующую информацию.

Кроме того, искусственный интеллект предназначен для своевременного предупреждения командования о потенциальных угрозах, помощи в анализе оперативной обстановки, а также выявления возможных целей для поражения в случае вооруженного конфликта.