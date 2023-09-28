НАТО использует подводные дроны и искусственный интеллект против диверсий России

Четырнадцать стран альянса вместе со Швецией тестируют морские дроны, датчики и использование искусственного интеллекта в ходе 12-дневных учений у побережья Португалии, которые завершаются 29 сентября. По данным Альянса, учения проводятся на фоне того, что Россия продолжает наносить на карту союзные кабели и трубопроводы в качестве возможных целей.

НАТО до сих пор официально не обвинило кого-либо во взрывах на трубопроводе "Северный поток", что подчеркивает проблему, с которой сталкиваются как правительства, так и частные компании при объяснении таких атак.

Обнаружение в режиме реального времени "посылает сигнал сдерживания врагу, будь то Россия или кто-то еще", - сказал генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вирманн, глава отделения НАТО по защите подводной инфраструктуры.

Если удастся обнаружить вражескую активность, это позволит 31 союзнику по НАТО рассматривать дипломатические или военные меры реагирования на "твердой основе информации", заявил он журналистам, посетившим учения в Трое, к югу от Лиссабона. Цель состоит в том, чтобы выявлять вредоносное поведение вокруг подводной инфраструктуры по мере его возникновения и делиться этой информацией с правительствами и частными операторами.

Диверсии Москвы

Россия отрицает обвинения некоторых западных стран в том, что она несет ответственность за взрывы на "Северном потоке". Но инциденты, произошедшие в последние месяцы с российскими шпионскими кораблями, действующими вблизи систем союзников, усилили обеспокоенность, особенно в свете передовых подводных возможностей России. Они остаются в значительной степени нетронутыми по сравнению с сухопутными войсками Москвы, увязшими во вторжении в Украину.

В мае НАТО предупредило о значительном риске того, что Москва может нанести удар по инфраструктуре в Европе и Северной Америке, в частности, чтобы получить рычаги давления против стран, помогающих Украине. Москва использует комбинацию своих военных кораблей, научных кораблей, а также коммерческих рыболовных траулеров, контейнеровозов и танкеров для отслеживания важнейших подводных систем союзников по НАТО, сказал Вирманн.

По данным НАТО, подводные кабели передачи данных ежедневно передают финансовые транзакции на сумму около 10 триллионов долларов и около 95% мирового интернет-трафика. Две трети мировых запасов нефти и газа либо добываются на море, либо транспортируются морем. Некоторые из систем имеют длину в тысячи километров и глубину в сотни метров под водой, что усложняет мониторинг.

В ходе одного из учений НАТО союзники пытались остановить враждебного субъекта, пытающегося нарушить работу сетей передачи данных и нанести ущерб финансовым рынкам, используя спонсируемое государством коммерческое судно, чтобы затруднить обнаружение его деятельности.

Коммерческие оптоволоконные датчики на инфраструктурных кабелях зафиксировали попытку корабля условного противника развернуть беспилотный подводный аппарат. Эта информация была передана в систему командования и управления НАТО. После подтверждения угрозы НАТО направило комбинацию воздушных, надводных и подводных дронов для перехвата и сопровождения подозрительного судна.

Новые технологии

Технологии будут играть все более важную роль в предотвращении такой деятельности в реальной жизни. По словам Вирманна, ИИ можно использовать для отслеживания движения кораблей и флага, если они несколько раз пересекают критически важную инфраструктуру. В будущем сами оптоволоконные кабели смогут обнаруживать вмешательство поблизости.

Подчеркивая растущую важность подводной безопасности, союзники по НАТО договорились в июле создать новый морской центр для критически важной подводной инфраструктуры при своем морском командовании в Нортвуде, Великобритания. Они также договорились создать сеть для улучшения обмена информацией между НАТО, ее союзниками и частным сектором, чтобы быстро реагировать на разведывательные данные, подобные тем, которые собирают датчики или системы искусственного интеллекта.

По словам Вирманна, после взрывов "Северного потока" большинство операторов трубопроводов "сильно нервничали" и начали полномасштабное сканирование своих активов, контролируя около 9000 километров трубопроводов.

"Они сделали это, но это стоило им целого состояния. И они не обязательно хотят делать это снова, - сказал Вирманн. - Мы хотим обеспечить как можно более быстрый обмен информацией между участниками, потому что, если мы хотим обнаружить подозрительное поведение в режиме реального времени, мы должны действовать очень быстро".