НАТО использует морские дроны и ИИ, чтобы защитить подводную критическую инфраструктуру

НАТО пытается разработать систему противодействия потенциальным российским атакам на критическую подводную инфраструктуру типа "Северных потоков". Для этого в Альянсе используются морские дроны и искусственный интеллект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сейчас продолжаются 12-дневные учения у побережья Португалии, во время которых четырнадцать стран альянса вместе со Швецией испытывают морские дроны, датчики и использование искусственного интеллекта.

В ходе учений союзники пытались остановить условного врага, пытавшегося нарушить подводную сеть передачи данных и устраивать хаос на финансовых рынках, используя коммерческое судно и подводный беспилотник.

Силы союзников обнаружили вмешательство и направили на место надводных и подводных беспилотников, чтобы перехватить действия условного злоумышленника.

Bloomberg отмечает, что подводные кабели передачи данных ежедневно передают финансовые операции на сумму около 10 триллионов долларов и обеспечивают около 95% мирового интернет-трафика. Две трети мировой нефти и газа добывается в море или транспортируется морем. Некоторые системы имеют тысячи километров в длину и разбиты на глубине в сотни метров, что делает мониторинг сложным.

НАТО также отмечает, что Россия продолжает активно наносить критическую подводную инфраструктуру союзников на карту как будущие цели. Поэтому подобное обнаружение в режиме реального времени должно послать "сигнал сдерживания врага, будь то Россия или кто-нибудь другой".

В случае выявления вмешательства, все члены НАТО смогут рассмотреть дипломатический или военный ответ на действия врага.

Издание отмечает, что проблема стала актуальной после взрывов на газопроводах "Северный поток" 1 и 2. Хотя Россия и отрицает свою причастность, ее разведывательные корабли продолжают находиться у систем союзников.

"В мае НАТО предупредило о значительном риске того, что Москва может нацелиться на инфраструктуру в Европе и Северной Америке, в частности, чтобы получить рычаги влияния на страны, которые помогают Украине", - заключает издание.

Для таких мер Москва прибегает с помощью военных кораблей ВМС, научных и коммерческих судов, контейнеровозов и танкеров.

Утечки на "Северных потоках"

В сентябре 2022 года на двух нитях газопровода "Северный поток", соединяющих Россию и Германию дном Балтийского моря, началась утечка газа. Позже эксперты установили, что причиной оказались взрывы.

Германия, Швеция и Дания проводят отдельные расследования. В Швеции основным сценарием подрыва российских газопроводов называют причастность государственных структур.

Немцы в начале июля 2023 г. сообщили Совбезу ООН, о найденных следах подводной взрывчатки, обнаруженных на яхте, которую по версии следствия могли использовать для совершения взрыва на "Северных потоках".

Неделю назад сообщалось, что Швеция планирует завершить расследование утечек на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" до конца 2024 года.

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