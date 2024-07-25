В НАТО отреагировали на обломки "Шахедов" в Румынии

В НАТО не видят "никаких признаков" того, что Россия намеренно атаковала Румынию "Шахедами". В то же время этот инцидент указывает на "безответственные и потенциально опасные" случаи вторжения российских беспилотников в воздушное пространство члена Альянса.

"Хотя НАТО не имеет информации, которая бы указывала на умышленное нападение России на территорию Альянса, эти действия являются безответственными и потенциально опасными», - заявил спикер.

Североатлантический альянс в течение последних дней усилил меры мониторинга и наблюдения, в том числе и воздушное патрулирование.

Ночное нападение на Украину

В ночь на 25 июля российские террористы совершили атаку на Украину с помощью ударных беспилотников типа Shahed. В общем враг использовал 38 БпЛА, направленных на несколько направлений, включая юг Одесской области и центральные регионы Украины.

Во время отражения атаки противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 25 ударных беспилотников. Три "Шахеда" пересекли государственную границу с Румынией и были потеряны.

Позже глава Министерства иностранных дел (МИД) Румынии Луминица Одобеску подтвердила информацию об обнаружении обломков БпЛА на территории ее страны.