НАТО возобновит полноценную работу своего представительства в Украине

НАТО решило возобновить полноценную работу своего представительства в Украине и расширить его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер провел встречу с помощником генсекретаря НАТО Борисом Руге. На встрече они обсудили возобновление работы представительства НАТО в Украине.

"Уверен, что это придаст нам дополнительный импульс в реализации решений Вильнюсского саммита и будет способствовать подготовке к Саммиту НАТО в Вашингтоне", - сказал Гайдер.

Он также отметил, что оборонное ведомство заканчивает проработку плана по выполнению задач адаптированной Годовой национальной программы, за которые ответственное ведомство.

"Наши требования к исполнителям каждого из индикаторов - достижение максимальных показателей эффективности выполнения каждого мероприятия", - сказал замминистра.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, в этом году 9-11 июля в Вашингтоне пройдет юбилейный саммит НАТО.

Как отмечал советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан, помощь Украине станет одним из ключевых вопросов в ходе саммита.

В частности, во время мероприятия хотят обсуждать дальнейшие поставки оружия.

Как заявлял недавно руководитель ОП Андрей Ермак, Украина ожидает исторических решений на саммите НАТО .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.