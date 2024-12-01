НАТО открыло на севере Норвегии центр десантных операций, - Newsweek

Как пишет издание, центр был создан в Серрейсе на севере страны. Он будет обеспечивать подготовку десантных войск для британского, американского и голландского персонала.

Собственных десантных войск у страны нет, однако некоторые из ее основных армейских подразделений и спецподразделений базируются в этом регионе.

"Мы должны тренироваться вместе, чтобы защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в случае кризиса и войны", - заявил глава норвежского Минобороны, посетив объект.

Всего с момента полномасштабного вторжения России в Украину, Норвегия увеличила инвестиции в военные объекты, потратив около 1,44 млрд долларов только на базы в городе Тромсе.