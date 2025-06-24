НАТО выделило Украине почти 43 млн долларов на спутниковую связь для ВСУ

Об этом стало известно во время встречи заместителя министра обороны по цифровому развитию Екатерины Черногоренко с представителями Цифрового штаба НАТО в Брюсселе.

При поддержке НАТО через Комплексный пакет помощи (КПД) Украине уже передана спутниковая связь на сумму почти 37 миллионов евро (примерно 42,9 млн долларов), а общая стоимость проектов достигнет более 70 миллионов евро (примерно 76,2 миллиона долларов) в ближайшие месяцы.

Также в Центр обработки данных Минобороны доставлены тысячи ноутбуков, планшетов, принтеров и серверного оборудования для расширения медицинской информационной системы, которая является частью реформы в силах обороны.

Украина присоединилась к ключевым инициативам НАТО в сфере связи, управления и компьютерных технологий, что повышает совместимость с Альянсом. Кроме того, предоставляется оборудование и проводятся учения для усиления противовоздушной обороны.

Генеральный директор Агентства НАТО по связи и информации Людвиг Декампс отметил, что это сотрудничество способствует цифровой устойчивости Украины и закладывает основу для более глубокой интеграции с НАТО.

Заместитель министра Черногоренко подчеркнула, что помощь НАТО стала катализатором масштабной цифровой трансформации в украинской армии, которая работает эффективнее как на фронте, так и в логистике и системах обеспечения.