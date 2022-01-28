Не тільки НАТО. Україна готова до альянсів з іншими країнами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність країни до альянсу з іншими країнами, а не тільки з НАТО. Глава держави зазначив, що робота в цьому напрямку ведеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.
"Якщо ми говоримо про питання НАТО... Інших спілок з безпеки ми не чуємо", - сказав Зеленський.
За його словами, якщо інші країни готові запропонувати безпечний, оборонний або інший союз для надання потужної допомоги в складний момент, то Україна готова до таких договорів.
"Ми вже працюємо над такими речами", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання про швидкий вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному.
Зазначимо, на цю заяву Бербок МЗС України відповів, що не на порядку денному ставити під сумнів перспективи вступу України до НАТО.