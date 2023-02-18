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НАТО такого не поставляет. Столтенберг отверг предоставление фосфорных и кассетных бомб Украине

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Брюссель, Суббота 18 февраля 2023 20:41
НАТО такого не поставляет. Столтенберг отверг предоставление фосфорных и кассетных бомб Украине Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не дает некоторых видов оружия. В частности, это касается фосфорных и кассетных бомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

В ответ на просьбу министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, попросившего западные страны предоставить ВСУ фосфорные и кассетные боеприпасы, Столтенберг подчеркнул, что эти виды оружия НАТО не предоставляет.

"НАТО не рекомендовало и не снабжало эти виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды вооружений, но не кассетные бомбы", - сказал генсек.

Напомним, по данным западных СМИ, американский президент Джо Байден не рассматривает украинский запрос на кассетные бомбы.

Однако ранее мы сообщали, что Эстония запросила у Германии разрешение на поставку в Украину кассетных боеприпасов.

Между тем, российские войска активно используют запрещенные в Европе боеприпасы.

В декабре оккупанты обстреляли Херсон фосфорными бомбами, а до этого россияне обстреляли Криворожский район кассетными бомбами.

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