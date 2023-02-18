НАТО такого не поставляет. Столтенберг отверг предоставление фосфорных и кассетных бомб Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не дает некоторых видов оружия. В частности, это касается фосфорных и кассетных бомб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.
В ответ на просьбу министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, попросившего западные страны предоставить ВСУ фосфорные и кассетные боеприпасы, Столтенберг подчеркнул, что эти виды оружия НАТО не предоставляет.
"НАТО не рекомендовало и не снабжало эти виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды вооружений, но не кассетные бомбы", - сказал генсек.
Напомним, по данным западных СМИ, американский президент Джо Байден не рассматривает украинский запрос на кассетные бомбы.
Однако ранее мы сообщали, что Эстония запросила у Германии разрешение на поставку в Украину кассетных боеприпасов.
Между тем, российские войска активно используют запрещенные в Европе боеприпасы.
В декабре оккупанты обстреляли Херсон фосфорными бомбами, а до этого россияне обстреляли Криворожский район кассетными бомбами.
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