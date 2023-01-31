НАТО и Япония обязались укреплять связи перед лицом угрозы со стороны России и Китая

"Мир находится в историческом переломном моменте в самой серьезной и сложной обстановке безопасности со времен окончания Второй мировой войны", - говорится в заявлении двух лидеров.

Комментарии прозвучали в заявлении, опубликованном во время поездки Столтенберга в Японию после визита в Южную Корею, в ходе которого он призвал Сеул увеличить военную поддержку Украины и сделал аналогичные предупреждения о росте напряженности в отношениях с Китаем.

Он также выразил озабоченность ядерными угрозами со стороны России, совместными военными учениями России и Китая вблизи Японии и разработкой Северной Кореей ядерного оружия.

Столтенберг заявил журналистам, что победа России в Украине придаст смелости Китаю в то время, когда он наращивает свои вооруженные силы, "запугивая своих соседей и угрожая Тайваню".

Он добавил: "Эта война - не просто европейский кризис, а вызов мировому порядку".

"Пекин внимательно наблюдает и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения. То, что происходит сегодня в Европе, завтра может произойти в Восточной Азии", - сообщил Столтенберг.

Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль стали первыми лидерами своих стран, присутствовавшими на саммите НАТО в прошлом году в качестве наблюдателей.

В конце прошлого года Япония обнародовала обширные планы по усилению своего оборонного потенциала. Эти изменения когда-то были немыслимы для пацифистской страны, и они сделают ее третьей по величине военных расходов после США и Китая.

В заявлении также говорится, что укрепление сотрудничества с НАТО в таких областях, как безопасность на море и контроль над вооружениями, киберпространство и дезинформация, еще больше поможет реагировать на меняющуюся стратегическую обстановку.

Встреча проходит в то время, когда Япония готовится провести в мае ежегодный саммит Большой семерки (G7), когда ожидается, что вторжение России в Украину станет главной темой обсуждения.