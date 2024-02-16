В НАТО и ЕС отреагировали на смерть Навального

Смерть российского оппозиционера Алексея Навального вызвала бурную реакцию в НАТО и ЕС. Российский режим обвинили в смерти политика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он "глубоко расстроен и озабочен".

"Мы должны установить все факты, а Россия должна ответить на все серьезные вопросы по поводу обстоятельств его смерти", - сказал Столтенберг.

В свою очередь премьер Британии Риши Сунак говорил, что это "ужасная новость" и что Навальный "продемонстрировал невероятное мужество".

Реакция лидеров ЕС:

Президент Совета ЕС Шарль Мишель в соцсетях заявил, что российский режим ответственен за смерть политика.

Глава Европарламента Роберта Мецола написала, что в ЕС "напуганы" известием о смерти.

Премьер-министр Латвии обвинила режим Путина в пытках к смерти "одного из последних символов демократии в России".

Министр иностранных дел Швеции заявил, что если эта новость правдива, то это еще одно из "ужасающих преступлений" режима Путина.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Навальный был "жестоко убит Кремлем".

Россия заявила о смерти Навального

Сегодня, 16 февраля, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что он умер в исправительной колонии, где отбывал наказание.

Пресссекретарь российского политика Кира Ярмиг заявила, что команда Навального пока нет доказательств его смерти. Адвокат Навального вылетает в Харп, где отбывал наказание оппозиционер.