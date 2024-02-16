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В НАТО и ЕС отреагировали на смерть Навального

Брюссель, Пятница 16 февраля 2024 14:44
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В НАТО и ЕС отреагировали на смерть Навального Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Смерть российского оппозиционера Алексея Навального вызвала бурную реакцию в НАТО и ЕС. Российский режим обвинили в смерти политика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он "глубоко расстроен и озабочен".

"Мы должны установить все факты, а Россия должна ответить на все серьезные вопросы по поводу обстоятельств его смерти", - сказал Столтенберг.

В свою очередь премьер Британии Риши Сунак говорил, что это "ужасная новость" и что Навальный "продемонстрировал невероятное мужество".

Реакция лидеров ЕС:

  • Президент Совета ЕС Шарль Мишель в соцсетях заявил, что российский режим ответственен за смерть политика.
  • Глава Европарламента Роберта Мецола написала, что в ЕС "напуганы" известием о смерти.
  • Премьер-министр Латвии обвинила режим Путина в пытках к смерти "одного из последних символов демократии в России".
  • Министр иностранных дел Швеции заявил, что если эта новость правдива, то это еще одно из "ужасающих преступлений" режима Путина.
  • Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Навальный был "жестоко убит Кремлем".

Россия заявила о смерти Навального

Сегодня, 16 февраля, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что он умер в исправительной колонии, где отбывал наказание.

Пресссекретарь российского политика Кира Ярмиг заявила, что команда Навального пока нет доказательств его смерти. Адвокат Навального вылетает в Харп, где отбывал наказание оппозиционер.

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Навальный умер в исправительной колонии России
Навальный умер в исправительной колонии России
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