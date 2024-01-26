НАТО и ЕС должны активизироваться и предоставить больше финансирования Украине, - Столтенберг

Союзникам по НАТО и ЕС следует активизироваться перед второй годовщиной вторжения РФ в Украину и предоставить больше финансирования Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Соответствующее заявление Столтенберг сделал на совместной пресс-конференции с в том числе через комплексный пакет помощи НАТО.
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Столтенберг
Столтенберг.
Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.
Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Альянс.
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