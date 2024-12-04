НАТО создаст флот дронов для защиты кабелей в Балтийском и Средиземном морях

После серии повреждений подводных кабелей в европейских водах за последний год (последние произошли всего несколько недель назад) высшие должностные лица НАТО начали разрабатывать концепцию, которая позволила бы альянсу иметь постоянное наблюдение над и под водой.

Адмирал Вандье сравнил эту идею с камерами видеонаблюдения полиции, установленными на уличных фонарях в городских очагах напряженности для фиксации доказательств преступлений.

"Существует технология, позволяющая организовать уличное освещение с помощью беспилотных надводных судов", - сказал он.

Вандье сообщил, что его команда находится на ранних стадиях разработки флота дронов, чтобы "НАТО могло ежедневно видеть и контролировать окружающую среду".

Первым шагом будет достижение этой цели на поверхности, а затем под водой.

Вандье добавил, что новый проект уже получил "большую поддержку" со стороны центрального командования всех военно-морских сил НАТО, известного как MARCOM, и оперативного штаба альянса SACEUR.

Дроны с боевыми платформами

Хотя многие детали еще предстоит проработать, официальные лица полагают, что они могут оснастить формирование беспилотников боевыми платформами, эффективность которых доказана, опираясь на эксперименты, проведенные оперативной группой 59 ВМС США.

"[Пока] нет названия, только USV Fleet, - сказал Вандье. - На самом деле, он уже существует, так что это не очень рискованно. США уже много лет обеспечивают присутствие Task Force 59 в Персидском заливе, так что все известно и это скорее вопрос адаптации, чем технологии".

Запущенный в 2021 году, TF 59 - это подразделение, занимающееся интеграцией беспилотных систем и искусственного интеллекта в зоне операций 5-го флота ВМС США. Он действует из Бахрейна и включает в себя беспилотники, а также другие беспилотные аппараты, работающие вместе с пилотируемыми кораблями.

В январе было создано новое подразделение под названием Целевая группа 59.1, деятельность которого сосредоточена на тестировании и модернизации отраслевых систем для укрепления морской безопасности в регионе Ближнего Востока.

По состоянию на прошлый месяц подразделение испытало, модернизировало и провело эксперименты с более чем 23 различными беспилотными системами.

В начале ноября целевая группа приняла участие в учениях Digital Talon, в ходе которых ей удалось осуществить дистанционный запуск барражирующего боеприпаса в море, а также протестировать вертикальный взлет и посадку беспилотников с беспилотного летательного аппарата.

По словам Вандье, цель - запустить флот беспилотных разведывательных средств до следующего саммита НАТО, который пройдет в Нидерландах в июне следующего года.

"Мы должны провести эксперимент с первыми переговорами по этому вопросу, а затем работать с союзниками, чтобы найти правильный способ сделать это", - добавил он.