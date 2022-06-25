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В НАТО спрогнозували, як закінчиться війна в Україні

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Війна Росії проти України, скоріше за все, закінчиться за столом переговорів. НАТО продовжить допомагати українцям, аби посилити їх позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Йенса Столтенберга в інтерв'ю El País.

"Найімовірніше, ця війна (Росії проти України - ред.) закінчиться за столом переговорів. Ми відповідаємо за те, щоб забезпечити максимально сильну позицію України та допомогти їй залишатися суверенною та незалежною європейською нацією", - припускає Столтенберг.

За його словами, найкращий спосіб зробити це - надавати потужну військову та економічну підтримку та просувати жорсткі санкції проти РФ.

Він також додав, що між НАТО та Росією немає "тотальної війни".

Нагадаємо, нещодавно генсек НАТО заявляв, що війна Росії проти України буде довготривалою, але союзники спроможні продовжувати постачати Києву зброєю стільки, скільки це буде необхідно.

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НАТОЄнс СтолтенбергВійна Росії проти України