В НАТО спрогнозували, як закінчиться війна в Україні

"Найімовірніше, ця війна (Росії проти України - ред.) закінчиться за столом переговорів. Ми відповідаємо за те, щоб забезпечити максимально сильну позицію України та допомогти їй залишатися суверенною та незалежною європейською нацією", - припускає Столтенберг.

За його словами, найкращий спосіб зробити це - надавати потужну військову та економічну підтримку та просувати жорсткі санкції проти РФ.

Він також додав, що між НАТО та Росією немає "тотальної війни".

Нагадаємо, нещодавно генсек НАТО заявляв, що війна Росії проти України буде довготривалою, але союзники спроможні продовжувати постачати Києву зброєю стільки, скільки це буде необхідно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.