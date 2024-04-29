RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НАТО созывает военный комитет, среди тем – Украина

Иллюстративное фото: НАТО в мае созывает заседание военного комитета (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Североатлантический Альянс 16 мая проведет заседание высшего военного органа – Военный комитет. В рамках заседания также состоится встреча Совета Украина-НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Как рассказали в ведомстве, на заседании Военного комитета НАТО будет председательствовать его глава адмирал Роб Бауэр. Кроме того, запланировано присутствие других командующих войск стран-членов Альянса и верховного главнокомандующего сил НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи.

Также на заседании должен присутствовать и генсек НАТО Йенс Столтенберг, обсуждающий ключевые приоритеты и вызовы Альянса.

Следует отметить, что одна из частей заседания будет посвящена Украине.

"На первом заседании главнокомандующие соберутся в формате Совета Украина-НАТО для обсуждения агрессивной войны России против Украины, ситуации на местах и дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО и стран-членов Альянса", - говорится в сообщении.

Из этого следует, что на заседании НАТО может появиться главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский или другой уполномоченный представитель Украины.

Украина и НАТО

Украина подала заявку на вступление в НАТО еще с начала полномасштабного вторжения России. Тогда президент Владимир Зеленский настаивал на ускоренном вступлении Украины в НАТО,

А уже в 2024 году Зеленский заявил, что Украина ожидает от июльского саммита НАТО предложение о вступлении в Альянс.

А сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Киев заявил, что союзники вряд ли придут к консенсусу по приглашению Украины в Альянс. В своей речи он также заявил, что понимает, что страны НАТО не сдержали обещаний по поставкам оружия Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЙенс СтолтенбергВойна в Украине