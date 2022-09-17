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У НАТО зробили заяву щодо підтримки України цієї зими

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Таллінн, Субота 17 вересня 2022 13:01
У НАТО зробили заяву щодо підтримки України цієї зими Фото: голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер (twitter.com/cmc_nato)
Автор: Марія Кучерявець

У НАТО з настанням зими не будуть змінювати свою позицію щодо підтримки України в її боротьбі проти російського вторгнення. Адже ця війна стала глобальною небезпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера під час прес-конференції.

"Надзвичайна сміливість українських Збройних сил і українського народу знову й знову братиме гору над опонентом. Союзники НАТО будуть підтримувати їх стільки, скільки необхідно. Наближається зима, але наша підтримка залишиться незламною", - заявив Бауер.

Він підкреслив, що неспровокована російська війна проти українців стала початком нової доби глобальної безпеки і є більшою, ніж сама Україна.

"Нападу зазнав увесь міжнародний порядок, заснований на правилах. Це, а також терористичні угруповання, які використовують асиметричні засоби ведення війни і створюють глобальні й локальні кризи, а також Китай, який масово нарощує військові зусилля і вдається до небезпечної риторики, - усе це тяжіє над нами", - зазначив Бауер.

За його словами, перед Альянсом стоїть "священне завдання" захищати мільярд громадян, які живуть на його території.

"І ми готові очікувати неочікуваного", - додав адмірал.

Варто зазначити, що сьогодні Військовий комітет НАТО у Таллінні обговорює підтримку України. Під час відкриття конференції президент Естонії Алар Каріс зосередився саме на ситуації в Україні та закликав до подальшої військової підтримки Києва перед російською агресією.

Нагадаємо, нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, контрнаступ ЗСУ проти російських військ був дуже ефективним, але Україна має готуватися до довгого шляху, оскільки це не означає початок кінця війни.

Додамо, також глава Альянсу запевнив, що союзники можуть роками підтримувати Україну в боротьбі проти військової агресії Росії і відкинув заяви про "втому від війни".

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