Фото: у НАТО вважають, що Україна може повністю звільнити Донбас і Крим від окупації (mil.gov.ua)

У найближчі тижні в НАТО не очікують змін на фронті. Однак вважають, що ЗСУ можуть відвоювати окуповані росіянами Донбас і Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.