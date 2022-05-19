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В НАТО считают, что Украина может полностью освободить Донбасс и Крым от оккупации

Новина українською →
Четверг 19 мая 2022 06:47
В НАТО считают, что Украина может полностью освободить Донбасс и Крым от оккупации Фото: в НАТО считают, что Украина может полностью освободить Донбасс и Крым от оккупации (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

В ближайшие недели в НАТО не ожидают изменений на фронте. Однако считают, что ВСУ могут отвоевать оккупированные россиянами Донбасс и Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам военного чиновника, осведомленного с данными разведки, сейчас в НАТО идет обсуждение актуального момента, когда ситуация в противостоянии существенно изменилась в пользу Украины.

Дебаты продолжаются и относительно возможности Киева вернуть Крым и территории Донбасса, захваченные Россией.

"Я думаю, что ВСУ могут отвоевать Крым и Донбасс, это так. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, я думаю, это реально", - заявил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал переход боевых действий с РФ в длительную фазу во время выступления в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны.

Генштаб ВСУ заявил об укреплении оккупантами второй линии обороны в Запорожской области. Речь идет о Новопавловском и Запорожском направлениях.

Напомним, что министр Резников подтвердил уничтожение 17 БТГр России за время войны.

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