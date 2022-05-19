В НАТО считают, что Украина может полностью освободить Донбасс и Крым от оккупации
В ближайшие недели в НАТО не ожидают изменений на фронте. Однако считают, что ВСУ могут отвоевать оккупированные россиянами Донбасс и Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам военного чиновника, осведомленного с данными разведки, сейчас в НАТО идет обсуждение актуального момента, когда ситуация в противостоянии существенно изменилась в пользу Украины.
Дебаты продолжаются и относительно возможности Киева вернуть Крым и территории Донбасса, захваченные Россией.
"Я думаю, что ВСУ могут отвоевать Крым и Донбасс, это так. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, я думаю, это реально", - заявил он.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал переход боевых действий с РФ в длительную фазу во время выступления в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны.
Генштаб ВСУ заявил об укреплении оккупантами второй линии обороны в Запорожской области. Речь идет о Новопавловском и Запорожском направлениях.
Напомним, что министр Резников подтвердил уничтожение 17 БТГр России за время войны.
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