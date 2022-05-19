Фото: в НАТО считают, что Украина может полностью освободить Донбасс и Крым от оккупации (mil.gov.ua)

В ближайшие недели в НАТО не ожидают изменений на фронте. Однако считают, что ВСУ могут отвоевать оккупированные россиянами Донбасс и Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.