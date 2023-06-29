НАТО на саммите в Вильнюсе пошлет "решительный сигнал" Украине, - Столтенберг

"На саммите НАТО мы будем обсуждать стремление Украины к членству, и я абсолютно уверен, что союзники по НАТО направят решительный сигнал поддержки Украине", - сказал он.

Генеральный секретарь подчеркнул, что все союзники НАТО поддерживают желание Украины присоединиться к Альянсу. Также Столтенберг добавил, что именно Украина и союзники будут решать, когда придет время предоставить официальное приглашение для вступления, а не Россия.

"Важнейшей, безотлагательной задачей является продолжать поддержку Украины и обеспечить ее победу как суверенного независимого государства в Европе", - подчеркнул он.

Путь Украины в НАТО

Год назад, во время полномасштабного вторжения РФ, Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены НАТО и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока идет война.

Напомним, что 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украинские власти подчеркивают, что хотят получить от Альянса сигнал, в частности четкий график вступления или гарантии безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.