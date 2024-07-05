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НАТО на саммите в Вашингтоне планирует объявить о стандартизации боеприпасов, - Reuters

Пятница 05 июля 2024 15:59
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НАТО на саммите в Вашингтоне планирует объявить о стандартизации боеприпасов, - Reuters Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

НАТО на саммите в Вашингтоне собирается взять обязательство в области оборонной промышленности, призывая участников увеличить производство оружия и вернуться к более строгой стандартизации боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Украина показала, что наша стандартизация была хороша на бумаге, но не так хороша на деле", - сказал чиновник НАТО, выступая на условиях анонимности и имея в виду боеприпасы, такие как 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, которые находятся в дефиците по всему миру.

В то время как НАТО вводит стандарты на снаряды для стрелкового оружия, например штурмовых винтовок, что позволяет союзникам использовать боеприпасы друг друга, с артиллерийскими снарядами все не так просто.

Хотя существует стандарт НАТО для артиллерийских боеприпасов, его применение является добровольным, и отсутствие его соблюдения раздробило рынок и затруднило поставки.

Четырнадцать стран НАТО оставили за собой право отклоняться от стандарта, что означает существование различных типов 155-миллиметровых боеприпасов.

По словам артиллерийских экспертов, различные снаряды по-прежнему могут использоваться во всех гаубицах, но операторы должны указывать технические характеристики снарядов при их загрузке в орудие, иначе они могут не попасть в цель на 50 или 60 метров.

Саммит НАТО

Украина станет одной из ключевых тем на юбилейном саммита НАТО, которое состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что участники заседания сконцентрируются на укреплении победы Киева в долгосрочной перспективе.

По данным Reuters, Украина во время заседания может услышать хорошие новости о передаче систем противовоздушной обороны.

Подробнее об ожиданиях Украины от саммита - читайте в материале РБК-Украина.

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