НАТО на саммите в Вашингтоне планирует объявить о стандартизации боеприпасов, - Reuters

НАТО на саммите в Вашингтоне собирается взять обязательство в области оборонной промышленности, призывая участников увеличить производство оружия и вернуться к более строгой стандартизации боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Украина показала, что наша стандартизация была хороша на бумаге, но не так хороша на деле", - сказал чиновник НАТО, выступая на условиях анонимности и имея в виду боеприпасы, такие как 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, которые находятся в дефиците по всему миру.

В то время как НАТО вводит стандарты на снаряды для стрелкового оружия, например штурмовых винтовок, что позволяет союзникам использовать боеприпасы друг друга, с артиллерийскими снарядами все не так просто.

Хотя существует стандарт НАТО для артиллерийских боеприпасов, его применение является добровольным, и отсутствие его соблюдения раздробило рынок и затруднило поставки.

Четырнадцать стран НАТО оставили за собой право отклоняться от стандарта, что означает существование различных типов 155-миллиметровых боеприпасов.

По словам артиллерийских экспертов, различные снаряды по-прежнему могут использоваться во всех гаубицах, но операторы должны указывать технические характеристики снарядов при их загрузке в орудие, иначе они могут не попасть в цель на 50 или 60 метров.