НАТО раскрыла свой пошаговый план на случай нападения России, - Bild

Основными целями Альянса в таком сценарии является остановка российского наступления и существенное ослабление военных возможностей России. Речь идет о Концепции наземных боевых действий НАТО (NATO Land Warfighting Concept). Ее разработку возглавлял майор Вооруженных сил США Эндрю Пингрей.

Сначала НАТО хочет остановить ракетные удары

По описанию Bild, в случае атаки России на страны Балтии, Москва может применить ракеты и беспилотники, а также начать наземное наступление с использованием танков.

Первой задачей НАТО в таком случае станет подавление ракетных ударов. Для этого планируется использовать истребители, ракеты и беспилотники, которые должны выводить из строя российские ракетные комплексы.

Одной из целей в этом сценарии называется Калининградская область, где Россия разместила значительное количество зенитных и ракетных систем.

На границе хотят создать "автономную зону"

Параллельно на границах с Россией и Белоруссией НАТО планирует создать так называемую "автономную зону". По замыслу она должна стать защитным барьером между российскими войсками и силами Альянса.

В этой зоне согласно концепции против противника должны действовать преимущественно дроны и беспилотные военные транспортные средства. Военнослужащие НАТО непосредственно там дислоцироваться не должны.

Если российские войска продолжат наступление, беспилотные системы должны использоваться для их сдерживания и остановки.

Альянс планирует избивать по военной логистике России

Следующим этапом, по информации Bild, может стать поражение целей уже на территории России.

Речь идет прежде всего о военно-логистической инфраструктуре, обеспечивающей российские войска. Среди потенциальных целей называются аэродромы, военные заводы, мосты и железные дороги, по которым на фронт перевозят военные и материальные ресурсы.

Цель такого подхода – существенно ослабить российские поставки и усложнить возможность организовывать следующие волны атак.

НАТО хочет привлекать противников Путина

Согласно описанию концепции, Альянс также планирует опираться на россиян, выступающих против Владимира Путина.

Отдельным элементом плана называется создание "воздушного моста". С его помощью самолеты должны доставлять в Россию дроны и роботизированные системы, которые могут использоваться для уничтожения военных баз и аэродромов.

В то же время в концепции отмечается, что НАТО не ставит своей целью завоевание России. Речь идет о том, чтобы остановить и оттеснить наступающие российские войска к границам РФ.

Путин должен знать планы Североатлантического союза

Особенность концепции состоит в том, что военные НАТО не считают необходимым держать эти планы полностью в секрете. Логика Альянса заключается в том, что сдерживание работает более эффективно, если потенциальный противник знает, какой ответ получит в случае нападения на страну НАТО.

Таким образом, концепция должна не только определять порядок действий Альянса в случае войны, но и служить предупреждением России о возможных последствиях агрессии против государств-членов НАТО.