НАТО раскрыла свой пошаговый план на случай нападения России, - Bild

НАТО разработала концепцию наземных боевых действий в случае масштабного нападения России на страны Альянса. Документ описывает последовательность действий при ракетных и дроновых ударах, а также наземного наступления российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Основными целями Альянса в таком сценарии является остановка российского наступления и существенное ослабление военных возможностей России. Речь идет о Концепции наземных боевых действий НАТО (NATO Land Warfighting Concept). Ее разработку возглавлял майор Вооруженных сил США Эндрю Пингрей.
По описанию Bild, в случае атаки России на страны Балтии, Москва может применить ракеты и беспилотники, а также начать наземное наступление с использованием танков.
Первой задачей НАТО в таком случае станет подавление ракетных ударов. Для этого планируется использовать истребители, ракеты и беспилотники, которые должны выводить из строя российские ракетные комплексы.
Одной из целей в этом сценарии называется Калининградская область, где Россия разместила значительное количество зенитных и ракетных систем.
Параллельно на границах с Россией и Белоруссией НАТО планирует создать так называемую "автономную зону". По замыслу она должна стать защитным барьером между российскими войсками и силами Альянса.
В этой зоне согласно концепции против противника должны действовать преимущественно дроны и беспилотные военные транспортные средства. Военнослужащие НАТО непосредственно там дислоцироваться не должны.
Если российские войска продолжат наступление, беспилотные системы должны использоваться для их сдерживания и остановки.
Следующим этапом, по информации Bild, может стать поражение целей уже на территории России.
Речь идет прежде всего о военно-логистической инфраструктуре, обеспечивающей российские войска. Среди потенциальных целей называются аэродромы, военные заводы, мосты и железные дороги, по которым на фронт перевозят военные и материальные ресурсы.
Цель такого подхода – существенно ослабить российские поставки и усложнить возможность организовывать следующие волны атак.
Согласно описанию концепции, Альянс также планирует опираться на россиян, выступающих против Владимира Путина.
Отдельным элементом плана называется создание "воздушного моста". С его помощью самолеты должны доставлять в Россию дроны и роботизированные системы, которые могут использоваться для уничтожения военных баз и аэродромов.
В то же время в концепции отмечается, что НАТО не ставит своей целью завоевание России. Речь идет о том, чтобы остановить и оттеснить наступающие российские войска к границам РФ.
Особенность концепции состоит в том, что военные НАТО не считают необходимым держать эти планы полностью в секрете. Логика Альянса заключается в том, что сдерживание работает более эффективно, если потенциальный противник знает, какой ответ получит в случае нападения на страну НАТО.
Таким образом, концепция должна не только определять порядок действий Альянса в случае войны, но и служить предупреждением России о возможных последствиях агрессии против государств-членов НАТО.
Некоторые страны НАТО уже активно готовятся к возможному нападению РФ. У Варшавы есть данные о том, что вскоре может произойти новая масштабная провокация со стороны Москвы.
"Мы готовимся к войне, надеясь, что она никогда не начнется", – пояснил замминистра обороны Польши.
А в Латвии считают, что Россия уже начала гибридную войну против стран ЕС, пытаясь запугать государства, поддерживающие Украину. В настоящее время западные спецслужбы расследуют ряд диверсий, покушений, поджогов и провокаций.