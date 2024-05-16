НАТО рассматривает отправку войск в Украину, но не для участия в боях, - NYT

"Этот шаг станет еще одним размытием предыдущей "красной линии" и может более непосредственно втянуть Соединенные Штаты и Европу в войну", - пишет издание.

Журналисты пишут, что Украине не хватает сил для обучения войск, а положение на поле боя ухудшилось из-за наступления россиян. Поэтому украинские официальные лица обратились к своим американским коллегам и коллегам из НАТО с просьбой помочь в обучении 150 000 солдат ближе к линии фронта для более быстрого развертывания.

Официально США не поддержали эту идею, но председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун считает этот процесс неизбежным. Браун заявил, что потенциально размещенные инструкторы НАТО в Украине могут оказаться под угрозой, поэтому для их защиты придется использовать системы ПВО, которые Украина могла бы использовать вблизи поля боя.

При этом Белый дом отказывается отправлять в Украину даже инструкторов и призывает своих союзников по НАТО взять с них пример.

Обучение украинских сил не всегда было успешным

Издание напомнило, что ранее США помогали Украине обучать войска по стандартам НАТО на полигоне в Яворове, но в начале войны были оттуда выведены.

При этом журналисты отметили, что обучение от американцев и их союзников не всегда было успешным. Перед украинским контрнаступлением прошлым летом американские солдаты проводили в Германии обучение украинских подразделений маневренной войне, разминированию и другим задачам.

"Но научиться скоординированному использованию танков, артиллерии и пехоты сложно, особенно за короткий 12-недельный период", - добавило NYT.

Где могут разместить войска НАТО в Украине

Перенос обучения в Украину, как признают военные, позволит американским инструкторам быстрее собирать информацию о нововведениях, происходящих на линии фронта, что потенциально позволит им перенять их обучение.

В прошлом месяце НАТО попросило генерала Кристофера Каволи придумать, как Альянс может помочь Украине, при этом снизив потенциальные риски. Официальный представитель США заявил в среду, что одной из возможностей может быть обучение украинских войск во Львове.