НАТО розгляне пакет заходів зі стримування Росії в Чорному морі

Голови міністерств закордонних справ країн НАТО на саміті нато 3-4 квітня у Вашингтоні мають намір розглянути і схвалити пакет заходів, спрямованих на стримування загроз, які походять від Росії в Чорноморському регіоні. Про це заявила постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон, передає РБК-Україна з посиланням на її заяву на брифінгу.

Гатчісон підкреслила, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію в Чорному та Азовському морях і назвала "абсолютно неприйнятним" затримання в Керченській протоці трьох українських військових кораблів та утримання в полоні моряків з цих суден.

Вона заявила, що така "агресивна поведінка" Росії буде обговорюватися на саміті.

Гатчісон також розкрила деякі подробиці розробленого американською владою спільно з НАТО пакету заходів для стримування Росії в Чорному морі.

З її слів, до нього увійдуть спостереження з повітря і збільшення кількості кораблів країн НАТО в Чорному морі.

"Мова йде про пакет, що зміцнює розвідку, повітряну розвідку, а також збільшує кількість кораблів НАТО, що вирушають у Чорне море для гарантії безпечного проходу українських судів через Керченську протоку в Азовське море", - заявила постійний представник США.

Гатчісон додала, що НАТО має намір зробити акваторію Чорного моря безпечною для країн регіону від "нав'язливості Росії".

"Дуже важливо, щоб Румунія, Болгарія та Україна, як і Грузія, перебували під захистом в чорноморському просторі", - заявила вона.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани посилення присутності в Чорному морі.