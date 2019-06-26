НАТО розгляне дві доповіді щодо України, - Мун

На Парламентській асамблеї НАТО в Лондоні винесуть дві пов'язані з Україною доповіді. Про це на брифінгу після зустрічі з Володимиром Зеленським заявила президент ПА НАТО Мадлен Мун, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Мун, на щорічному засіданні ПА НАТО в Лондоні будуть розглянуті 2 доповіді щодо України. Також, Мун запросила на засідання асамблеї президента України Володимира Зеленського.

"Вже підготовлено два звіти, які будуть розглядатися на щорічній ПА НАТО в Лондоні, куди я також запросила президента Зеленського ... щоб він звернувся до депутатів, коли будуть розглядатися ці доповіді", - заявила вона.

Мун зазначила, що доповіді будуть стосуватися ситуації з безпекою в Україні, а також питань антиросійських санкцій НАТО.

"Одна з них безпосередньо стосується України і ситуації з безпекою. Друга доповідь стосуватиметься санкцій, які застосовують проти Росії країни-учасниці НАТО", - повідомила голова асамблеї.

Крім того, Мун підкреслила, що вона готова всіляко підтримувати Україну.

"Ми готові підтримати Україну ... якщо буде така можливість, ми готові здійснити поїздку на лінію розмежування, щоб власними очима побачити, що там відбувається ... і донести це до парламентаріїв 30 країн-учасниць НАТО", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Мадлен Мун виключила повернення російської делегації до складу Парламентської асамблеї НАТО. За словами Мун, країни-учасниці НАТО твердо вирішили не повертати Росію в асамблею.