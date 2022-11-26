НАТО провело военные учения у границ Беларуси и России

25 ноября военные силы НАТО в составе польских, американских, британских, румынских и хорватских солдат отработали оперативную совместимость на учениях Tumak-22.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Министерство обороны Польши .

Отмечается, что за ходом учений наблюдал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Учения проходили в районе Сувальского коридора вблизи границ России и Беларуси. К ним были привлечены две тысячи военнослужащих разных подразделений, входящих в состав Батальонной боевой группы НАТО, и тысяча единиц боевой техники и материально-технического обеспечения.

Напомним, что сейчас также продолжаются учения Flotex 22. В них принимают участие военно-морские корабли и авиационные подразделения нескольких стран НАТО – Норвегии, Германии и Дании.

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