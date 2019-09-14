НАТО продовжить виступати проти мілітаризації Криму РФ

Міністр Великобританії у справах Європи Крістофер Пінчер заявив, що Північноатлантичний альянс (НАТО) продовжує виступати проти повзучої російської мілітаризації Криму. Про це він заявив під час виступу на Ялтинській європейській стратегії в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, країни-члени НАТО продовжують виступати проти російської анексії півострова.

"Сполучене Королівство з нашими друзями і союзниками, вашими друзями і союзниками, продовжать виступати проти анексії Криму. Ми продовжуємо виступати проти повзучої мілітаризації Кримського півострова. Ми продовжимо виступати проти підтримки Росією збройних сепаратистських груп на Донбасі", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше представники України і НАТО обговорили подальші шляхи співпраці, зокрема, домовилися про спільне реформування української армії. Так, у ході зустрічі віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби з представниками НАТО в Брюсселі сторони домовилися активізувати діяльність Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи, а також обмінялися думками щодо можливих спільних дій, спрямованих на посилення безпеки в регіоні Чорного моря