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НАТО закликало Косово та Сербію до мирних переговорів між собою

Автор: Сергій Пишкін

Альянс закликає Белград та Приштину до негайної деескалації. Країни повинні розпочати мирні переговори щодо Північного Косова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт представниці НАТО Оани Лунгеску.

"НАТО закликає до негайної деескалації на півночі Косово. Ми закликаємо Белград і Пріштіну продемонструвати стриманість, уникати односторонніх дій і повернутися до діалогу", - заявила представниця НАТО.

Лунгеску додала, що сили альянсу KFOR й надалі зберігають мандат щодо забезпечення відповідальності на території Косово.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що ЄС також закликав Косово та Сербію до деескалації конфлікту між собою.

Також РБК-Україна писало про те, що війська Сербії перейшли у режим підвищеної боєготовності на кордоні з Косово.

Зокрема, РБК-Україна розповідало про те, що Косово заборонило перетинати кордон автомобілям з сербськими номерами.

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НАТОСербияКосово