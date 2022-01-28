У НАТО визнають, що Росія не планує вторгнення в Україну, - Euractiv

"Щоб вторгнутися в таку велику країну з такими збройними силами (такими як в Україні, - ред.), вам потрібні військові можливості, відмінні від тих, які розгорнуті в даний час", - зазначило джерело видання в НАТО.

За його словами, у НАТО немає права на військове втручання, оскільки Україна не є членом альянсу. Але все було б по-іншому, якби будь-яка з країн НАТО піддалася б нападу.

"Якщо Росія допустить помилку, напавши на державу-член НАТО, у нас буде третя світова війна", - підкреслило джерело.

Він також додав, що Україна є партнером з підвищеними можливостями, і це означає, що у НАТО є певні моральні зобов'язання, в тому числі щодо санкцій проти Росії на випадок вторгнення.