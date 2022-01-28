У НАТО визнають, що Росія не планує вторгнення в Україну, - Euractiv

У Північноатлантичному альянсі (НАТО) визнають, що Росія не планує вторгнення в Україну. Оскільки для вторгнення треба стягнути набагато більше військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
"Щоб вторгнутися в таку велику країну з такими збройними силами (такими як в Україні, - ред.), вам потрібні військові можливості, відмінні від тих, які розгорнуті в даний час", - зазначило джерело видання в НАТО.
За його словами, у НАТО немає права на військове втручання, оскільки Україна не є членом альянсу. Але все було б по-іншому, якби будь-яка з країн НАТО піддалася б нападу.
"Якщо Росія допустить помилку, напавши на державу-член НАТО, у нас буде третя світова війна", - підкреслило джерело.
Він також додав, що Україна є партнером з підвищеними можливостями, і це означає, що у НАТО є певні моральні зобов'язання, в тому числі щодо санкцій проти Росії на випадок вторгнення.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів про ситуацію з озброєннями на тлі загрози вторгнення Росії. За його словами, зараз протитанкових засобів більше, ніж потенційних мішеней.
Сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не хоче війни, але "не дозволить ігнорувати свої інтереси"