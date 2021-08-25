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НАТО надішле в Литву спецгрупу по боротьбі з гібридними погрозами

Автор: Валерія Поліщук

Головний політичний орган НАТО - Північноатлантична рада-одноголосно схвалив відправку в Литву групи підтримки в боротьбі з гібридними загрозами. Раніше Литва попросила НАТО виділити групу через міграційну кризу на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Група підтримки аналізуватиме можливі сценарії гібридної кампанії, поточні та потенційні ризики, представлятиме пропозиції щодо стратегічної комунікації та підготовки до можливих інцидентів.

Група НАТО прибуде до Литви на початку вересня.

У 2021 році в Литву через кордон з Білоруссю потрапило понад 4,1 тисячі мігрантів, переважно з Іраку.

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